إعجاز هندسي.. "أمين المهندسين": إنشاء أول كوبري في حرب أكتوبر خلال 4 ساعات فقط

كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

قال اللواء محمود مغاوري، الأمين العام لنقابة المهندسين، إن القوات المسلحة تعاونت مع الشركات المدنية لإنجاز حرب أكتوبر المجيدة.

وأضاف مغاوري أن حرب أكتوبر شهدت إعجازًا هندسيًا ضخم، فقد تم إنشاء أول كوبري في وقت قياسي فقط في 4 ساعات فقط.

وتابع: "اترحم على الشهيد البطل الرئيس محمد أنور السادات، بطل الحرب"، لافتًا إلى أن مصر استكمال مسيرتها في الوقت الحالي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وبدأ منذ قليل الحفل الذي تقيمة نقابة المهندسين برئاسة هاني ضاحي النقيب العام لتكريم المهندسين العسكريين المشاركين في حرب أكتوبر المجيدة.

​