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تنسيقية شباب الأحزاب: 1500 متابع للانتخابات على مستوى الجمهورية

03:10 م السبت 24 أكتوبر 2020
تنسيقية شباب الأحزاب: 1500 متابع للانتخابات على مستوى الجمهورية

تنسيقية شباب الأحزاب

قالت شيماء عبد الإله المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة العمليات منعقدة بشكل دائم منذ أسبوع، مشيرة إلى أن هناك ١٥٠٠ متابع على مستوى المحافظات لتقديم المعلومة بكل مصداقية.

وأضافت شيماء عبد الإله، أن غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدأت أعمال الرصد والمتابعة لانتخابات مجلس النواب 2020، التي انطلقت مرحلتها الأولى في الداخل اليوم السبت، بـ1500 متابع حصلت على تصريحات لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات منذ صباح اليوم، مؤكدة أن غرفة العمليات مستمرة في متابعة سير العملية الانتخابية حتى إعلان النتائج النهائية من الهيئة الوطنية للانتخابات، وتظل في حالة انعقاد حتى إنجاز المرحلة الثانية من عملية التصويت.

وقالت نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن غرفة عمليات التنسيقية تواصل أعمالها عن طريق عدد كبير من المتابعين بالمحافظات على مستوى الجمهورية.​

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تنسيقية شباب الأحزاب شيماء عبد الإله انتخابات مجلس النواب 2020 انتخابات النواب

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