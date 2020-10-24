معركة الحسم.. انتخابات النواب 2020 "تغطية خاصة"

كتب- محمد نصار:

بدأ توافد الناخبين منذ الساعات الأولى من صباح اليوم على مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات ضمن محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 في 14 محافظة.

ورصدت عدسة مصراوي إدلاء الناخبين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية 2020 في لجنة مركز شباب الشيخ زايد، كما رصدت انتشار أعلام مصر على عدد من السيارات ووجود "دي جي" بجانب اللجنة، وذلك خلال الساعات الأولى من أول أيام الانتخابات للمصريين في الداخل.

انطلقت صباح اليوم السبت، عملية التصويت في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2020 وتستمر حتى مساء الغد الأحد وذلك في 14 محافظة تمثل محافظات المرحلة الأولى وفقا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتجرى الانتخابات اليوم وغدا في محافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها لاستقبال أكثر من 33 مليون ناخب مدعوون للتصويت في محافظات المرحلة الأولى.

وينتخب نصف نواب المجلس بالنظام الفردي والنصف الآخر بنظام القوائم المغلقة المطلقة مع تخصيص ربع مقاعد مجلس النواب للمرأة حسبما ينص القانون.

وتجرى عملية الاقتراع وسط إجراءات تأمينية مشددة اتخذتها قوات الجيش المصري والشرطة تتضمن انتشارا أمنيا واسعا في محيط اللجان الانتخابية، مع اتخاذ تدابير صحية وقائية داخل اللجان الانتخابية ضد وباء كورونا، تتعلق بارتداء الكمامات وتحقيق التباعد الجسدي وفق خطة لوزارة الصحة.

وتخضع الانتخابات بكافة مراحلها لإشراف قضائي داخل اللجان كافة، كما تشارك في متابعتها بعثة مراقبة دولية مكونة من 7 منظمات مدنية غير حكومية من دول أوروبية وأفريقية، إضافة إلى وفد من البرلمان العربي.

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