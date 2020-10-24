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محافظ القاهرة يتفقد استعدادات فرق الطوارئ بصلاح سالم للتعامل مع الأمطار

11:58 ص السبت 24 أكتوبر 2020
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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة الشفاطات وفرق الطوارئ المنتشرة بطريق صلاح سالم للتأكد من جاهزيتها لمواجهة أي طارئ والتدخل السريع في حالة هطول أمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأثنى المحافظ على جهود العاملين بشركة الصرف الصحي وتواجدهم في الشارع منذ 4 أيام تحسبا لأي تغيرات في الطقس تتعرض له العاصمة.

وشدد المحافظ على استمرار مراجعة جميع بالوعات صرف مياه الأمطار من خلال أطقم عمل من هيئة النظافة وشركة الصرف الصحي وأجهزة الأحياء كل في نطاقه، والتأكد من عدم وجود بالوعات أسفل الرصيف أو وجود أي تلفيات بها وتطهيرها والتأكد من عملها بكفاءة، كذلك مراجعة الخطة الموضوعة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق لشفط أي تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع والتعامل مع الموقف.

محافظ القاهرة فرق الطوارئ صلاح سالم هطول أمطار

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