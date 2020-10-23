خلال 48 ساعة.. مصر للطيران تنقل 12 ألف راكب عبر 112 رحلة دولية

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة مصر للطيران خلال 48 ساعة رحلاتها إلى 112 وجهة دولية تنقل على متنهم ما يقرب من 12 ألف راكب من جنسيات مختلفة، وذلك بعد عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسير رحلاتها اليوم الجمعة وغدا السبت بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (أثينا، باريس، فرانكفورت، لندن، ميلانو، اسطنبول، أديس أبابا، الخرطوم، دبي، أبوظبي، الشارقة، بيروت، تونس، البحرين، نيويورك، بغداد، برشلونة، أمستردام، بودابست، برلين، ميونخ، كوبنهاجن، روما، دوالا، إربيل، جوبا، بروكسل، جنيف، فيينا، مدريد، نيروبي، القصيم، الدمام، الرياض، جدة، المدينة المنورة، كانو، عنتيبي، أكرا، لاجوس، أبوجا، بروكسل، موسكو)، و23 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و6 رحلات شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 12 ألف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.