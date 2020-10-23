البصل في المركز الثالث.. الزراعة: ارتفاع الصادرات المصرية لأكثر من 4.4 مليون طن



كتب- أحمد مسعد:



أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.4 مليون طن حتى الآن.



جاء ذلك خلال تقرير تلقاه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حول الصادرات الزراعية من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 21 أكتوبر.



وقال وزير الزراعة، إن الصادرات بلغت 4 ملايين و463 ألفا و99 طنا من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة: الموالح، البطاطس، البصل، العنب، الرمان، الثوم، المانجو، الفراولة، الفاصوليا، الجوافة، الخيار، الفلفل، الباذنجان.



وأشار التقرير إلى أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و398 ألفا و232 طنا، والبطاطس 678 ألفا و64 طنا، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، والبصل 353 ألفا و1 طن محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألفا و781 طنا، في حين احتل الرمان المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 66 ألفا و784 طنا.



واحتلت صادرات مصر من الثوم المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 34 ألفا و926 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من المانجو المركز السابع بإجمالي 34 ألفا و154 طنا، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 20 ألفا و761 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 ألفا و31 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5850 طنا، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 3443 طنا، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 2886 طنا، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 1312 طنا.