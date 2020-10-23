التنمية المحلية: 14 محافظة أنهت استعداداتها لانطلاق المرحلة الأولى من انتخابات البرلمان



كتب- محمد نصار:

أعلن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، انتهاء 14 محافظة من كافة الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات الخاصة بانطلاق انتخابات مجلس النواب، والتي ستنطلق المرحلة الأولى منها غدا السبت 24 أكتوبر 2020 وتستمر على مدار يومين في محافظات: الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومطروح وأسيوط وسوهاج والوادي الجديد وقنا والأقصر.



وأشار اللواء محمود شعراوي، في بيان الجمعة، إلى أنه تم التنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة المعنية بالانتخابات وعلى رأسها القوات المسلحة ووزارات الداخلية والصحة والسكان والهيئة الوطنية للانتخابات وكافة لتقديم كافة التيسيرات للمواطنين وتوفير المناخ الآمن لهم للإدلاء بأصواتهم بكل حرية.



وقال وزير التنمية المحلية، إنه تابع مع المحافظين كافة الترتيبات الخاصة بالانتخابات، حيث تم توجيه المحافظين خلال الأيام الماضية بالمرور الميداني على اللجان والتأكيد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات للانتهاء من التجهيزات والصيانة اللازمة لمقار اللجان الانتخابية وتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات وعمليات التطهير والتعقيم في محيط اللجان قبل التصويت وبعده والالتزام بالمسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي لحماية وسلامة المواطنين من فيروس كورونا المستجد خلال تواجدهم أمام اللجان وذلك في ضوء تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا، وتوفير الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية.



وأوضح اللواء محمود شعراوي، أن المهمة الرئيسية للمحافظات هي توفير المناخ الآمن وكل سبل الراحة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم والقائمين على العملية الانتخابية من المشرفين والقضاة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.



وشدد شعراوي على أن المحليات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين في الانتخابات البرلمانية، لافتاً إلى مطالبة الوزارة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية بالحياد تجاه جميع المرشحين وعدم الانحياز لمرشح دون آخر.



وأضاف وزير التنمية المحلية أن غرفة عمليات وإدارة الأزمات الوزارة أتمت استعداداتها وانتهت من التأكيد على انتهاء كافة التجهيزات الخاصة بالانتخابات في محافظات المرحلة الأولى.



وأشار إلى التنسيق المستمر بين غرفة العمليات بالوزارة وغرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات للتأكد من الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بتجهيز المقار الانتخابية وإقامة المظلات اللازمة لانتظار الناخبين وتوفير أماكن انتظار لائقة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة أمام مقار اللجان خلال عملية التصويت وتعقيم وتطهير اللجان والتزام المواطنين بارتداء الكمامات أثناء إدلائهم بالأصوات.



وأكد اللواء محمود شعراوي، على أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين، لافتا إلى الدور الإيجابي والمشاركة الفاعلة للمواطنين في الاستحقاقات الدستورية السابقة، مما يعبر عن وعي المواطن المصري في التعبير عن رأيه بكل حرية، مؤكداً على نقل الصورة الديمقراطية الحضارية للانتخابات البرلمانية 2020 لكل دول العالم من خلال المشاركة الإيجابية في التصويت بكل حرية.



ووجه وزير التنمية المحلية بتشكيل مجموعات شبابية في المراكز والمدن والقرى لتوجيه وإرشاد الناخبين وتوعيتهم بالمشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم بكل حرية مع المحافظة على التباعد المجتمعي بين الناخبين، مشددا على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات الـ 14 للعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها لظهور المحافظات في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة.