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تليق بآدميتهم.. شيخ الأزهر يشيد بدور الإسكان في توزيع الوحدات على المواطنين

05:22 م الخميس 22 أكتوبر 2020
تليق بآدميتهم.. شيخ الأزهر يشيد بدور الإسكان في توزيع الوحدات على المواطنين

الدكتور أحمد الطيب والدكتور عاصم الجزار

كتب - محمود مصطفى:

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الخميس، بمقر المشيخة، الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

ورحب فضيلة الإمام الأكبر بوزير الإسكان، وقال إن دور الوزارة يحمل أهمية كبرى في خدمة المواطن، من خلال توفير الوحدات السكنية التي تحفظ كرامة المواطن وتليق بآدميته وتجعله فخورًا بوطنه ساعيًا لرفعته ونهضته، مشيدًا بما تبذله الوزارة من جهود في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة.

من جانبه، أعرب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن سعادته بلقاء فضيلة الإمام الأكبر وتقديره لما يقوم به الأزهر من جهود حثيثة في خدمة قضايا الأمة ومعالجة القضايا والظواهر المستجدة والمعاصرة، مؤكدًا أن حماية الشباب وتحصينهم وتوفير الحياة الكريمة لهم أحد أهم أهداف الدولة المصرية، وما يقدمه الأزهر من جهود يؤكد دوره الريادي في دعم اللحمة الوطنية وتقوية النسيج الوطني ودعم شباب مصر وحمايتهم من أي أفكار دخيلة على المجتمع.

شيخ الأزهر أحمد الطيب عاصم الجزار وزير الإسكان الوحدات السكنية

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