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هيئة مجلس الشيوخ تقر تشكيل لجنة اللائحة.. وبدء أعمالها الأحد

11:31 ص الخميس 22 أكتوبر 2020
هيئة مجلس الشيوخ تقر تشكيل لجنة اللائحة.. وبدء أعمالها الأحد

مجلس الشيوخ

كتب- مصراوي:

أصدرت هيئة مكتب مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قرارها رقم 1 لسنة 2020 بتشكيل اللجنة الخاصة المنوط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، وممارسة اختصاصات اللجان الفرعية لحين تشكيلها، على أن تعقد اللجنة أول اجتماعاتها يوم الأحد المقبل 25 أكتوبر 2020.

ومن المنتظر أن تكون اللجنة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس وعضوية 30 نائبا من أعضاء المجلس، في الذي قرر أيضا المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ استقبال الأعضاء المعينين بالمجلس بقرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنه 2020 وتسلميهم كارنيهات العضوية الخاصة بهم أسوة بما تم مع المنتخبين وذلك بمقر المجلس بالبهو الرئيسي يوم الأحد القادم 25 أكتوبر 2020، على أن يبدأ الأستقبال من العاشرة صباحا.

مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق

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