اعتماد مركز "أبحاث الجهد الفائق" بالكهرباء طبقا للمواصفة القياسية "ISO/IEC 17025"

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور محمد سليم رئيس قطاع مركز أبحاث الجهد الفائق التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، إنه تم اعتماد المركز طبقا للمواصفة القياسية ISO/IEC 17025 : 2017، للمرة الأولى في تاريخه، مما يضعه على الخارطة العالمية للاختبارات اعتبارا من اليوم التالي لموافقة اللجنة المستقلة للاعتماد التي عقدت في 10 أكتوبر الجاري.

وأضاف "سليم"، أنه تم الحصول على شهادة الأيزو "ISO/IEC 9001:2015" خلال العام الجاري، أيضا بالإضافة لتحقيقه أعلى إيرادات مالية تغطي المصروفات السنوية من رواتب ومواد وإهلاك.

ونوه إلى أنه لم يتبقى سوى خطة التطوير الكاملة للمركز في ضوء توجيهات المهندس جابر الدسوقي رئيس مجلس الإدارة وجعله وحدة مستقلة تحقق كل قواعد الحيادية والموثوقية.