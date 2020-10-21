وزيرة البيئة ومحافظ القليوبية يتفقدان عددًا من المنشآت الصناعية بمنطقة العكرشة

كتب- محمد نصار:

تفقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، عددًا من المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة بمنطقة العكرشة بمحافظة القليوبية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الدورية والمستمرة للتأكد من مدى التزام المنشآت بالمعايير والاشتراطات الواردة بقانون البيئة خلال فترة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة.

وأكدت وزيرة البيئة، خلال جولتها، حرص الوزارة على تحسين الأوضاع البيئية الموجودة بالمنطقة والعمل على تطويرها وحل المشكلات البيئية العالقة بها منذ فترة كبيرة، والتي تقوم معظمها على إنتاج المنتجات الخاصة بالصرف الصحي.

وأشارت فؤاد إلى أنه تم الاتفاق على تنظيم ورشة عمل من خلال برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) الذي تنفذه الوزارة لتقديم الدعم الفني والمالي لهذه الصناعات قدر المستطاع؛ للمساعدة في توفيق الأوضاع البيئية لتلك المنشآت وتغيير نوعية الحياة بالمنطقة، إضافة إلى الدعم المقدم من إدارة نوعية تلوث الهواء ومكافحة التغيرات المناخية بدعم من البنك الدولي والذي تم الموافقة عليه مؤخرًا، ويبدأ منتصف العام القادم.

وأضافت وزيرة البيئة أن الوزارة تعمل على منظومة مجابهة نوبات تلوث الهواء الحادة من خلال عدة محاور؛ منها المتابعة والرصد المستمر للحرق المكشوف لقش الأرز المحاور والمرور على المصانع لخفض الانبعاثات الصادرة عن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي يمكن أن تسبب تلوثًا للهواء خلال تلك الفترة من السنة؛ لوجود التركيزات بنسبة عالية والتي ربما تؤثر على صحة المواطنين، إضافة إلى متابعة لجان فحص عوادم السيارت، والتوعية البيئية لكل العناصر والأفراد المرتبطة بالمنظومة.

ومن جانبه، وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، شكره إلى وزيرة البيئة على دعم المحافظة المستمر في منظومة النظافة ومجابهة تلوث الهواء، مشيرًا إلى أنه يتم العمل على حل المشكلات البيئية العالقة منذ عشرات السنين وتطوير منطقة العكرشة.

وأشار محافظ القليوبية إلى صدور القرار الجمهوري رقم ٥٥٥ لسنة ٢٠٢٠ باعتبار منطقة العكرشة منطقة صناعية وما يترتب عليه من تحسين لكل الخدمات والبنية التحتية لتلك المنطقة، مضيفًا أن منطقة العكرشة تبلغ مساحتها نحو ٤٩٤ فدانًا وبها ما يقرب من ٥٠٠ منشأة صناعية ما بين صغيرة ومتوسطة نعمل على جعلها منطقة خضراء خالية من التلوث.