رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة يتفقد محطات رفع الصرف الصحي للتأكد من جاهزيتها لاستقبال موسم الشتاء
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كتب-محمد عبدالناصر:
تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، محطات رفع الصرف الصحي بمدينة دمياط الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية، للتأكد من استعدادها وجاهزيتها وكفاءة العمل بها بكامل طاقتها لإستقبال مياه الأمطار، والتعامل مع المواقف الطارئة.
وأوضح رجب، بحسب بيان، أنه تم تشكيل فرق متخصصة لمراجعة أعمال الصيانة للمحطات والمعدات، بالإضافة إلى تجهيز وصيانة مولدات الكهرباء اللازمة لعمل تلك المحطات، والمراجعة الفنية للطلمبات الغاطسة وتطهير البيارات والمجمعات أولاً بأول.
وأضاف رئيس الجهاز، أن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، على الاستعداد للتعامل مع الأمطار والنوات بموسم شتاء 2020/2021، ورفع حالة التأهب والإستعدادات القصوى الخاصة، طبقًا لخطة العمل، ورفع درجة الإستعداد في جميع المواقع وخاصة "المواقع الساخنة".
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