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الصحة: فحص 951 ألف طفل بمبادرة علاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة

12:06 م الأربعاء 21 أكتوبر 2020
الصحة: فحص 951 ألف طفل بمبادرة علاج ضعف السمع للأطفال حديثي الولادة

أرشيفية


كتب - أحمد جمعة:
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إجراء المسح السمعي لـ951 ألف و648 طفل حديث الولادة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر من العام الماضي.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فحص 1580 طفلًا غير مصري من المقيمين على أرض مصر ضمن المبادرة وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن المبادرة انطلقت في 1364 وحدة ومكتب صحي في جميع محافظات الجمهورية لإجراء فحوصات الكشف السمعي للأطفال بدايةً من يوم الولادة وحتى عمر 28 يومًا.

وكشف في بيان اليوم، عن تحويل 63 ألف و363 طفلاً لإعادة الفحص مرة ثانية من خلال إجراء اختبار تأكيدي بعد أسبوع من الفحص الأول في نفس الوحدة، مضيفاً أنه تم تحويل 6 آلاف و384 طفلًا بعد الاختبار الثاني إلى مستشفيات الإحالة في المحافظة للتقييم الأعلى وبدء العلاج الطبي أو تركيب سماعة، أو تحويل الطفل لإجراء عملية زراعة القوقعة لمن تحتاج حالته.

وأشار إلى أن عدم اجتياز الطفل الاختبار الثاني في أغلب الأحيان لا يعني الإصابة بضعف السمع ولكن يحتاج إلى فحوصات متقدمة في مراكز الإحالة الخاصة بالمبادرة، مؤكدًا أن الاكتشاف المبكر لضعف أو فقدان السمع يجنب الطفل الإعاقة السمعية ويسهل فرص العلاج.

وذكر مجاهد أنه تم تحديث شهادة الميلاد وإدراج خانة الفحص السمعي بها، ويتم التسجيل من خلال قاعدة بيانات المواليد وملف التطعيمات، وذلك بهدف إنشاء ملف كامل للطفل يتضمن حالته الصحية والتأكد من سلامته.

ونوه أن الوزارة تستقبل استفسارت المواطنين بخصوص المبادرة على الخط الساخن 15335 الخاص بمبادرة "100 مليون صحة".

فحص طبي الأطفال ضعاف السمع حديثي الولادة

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