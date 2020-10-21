حقق 160 مليون مشاهدة.. 10 معلومات عن الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر"

كتب - يوسف عفيفي:

بدأت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع الجهات المختلفة في عرض الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر" على شاشات العرض الموجودة بكل من محطة مصر وبعض محطات السكك الحديدية بعدد من المحافظات المصرية، والشاشات الموجودة بالأسواق التجارية الموجودة بالمدن السياحية المختلفة مثل سوق سوهو بمدينة شرم الشيخ وميدان الزهار بمدينة الغردقة، وعرضه ببهو وغرف الفنادق المختلفة.

ويرصد مصراوي 10 معلومات عن الفيلم الترويجي على النحو التالي:

1- أطلقت وزارة السياحة والآثار الفيلم في أواخر يونيو الماضي قبيل استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر اعتباراً من أول يوليو الماضي في إطار الحملة الدعائية التي أطلقتها تحت عنوان "Same Great Feelings"، على منصات التواصل الاجتماعي المصرية والعربية والدولية.

2- حقق الفيلم الدعائي "رحلة سائح في مصر" أكثر من 160 مليون مشاهدة في حوالي شهر.

3- جرى إنتاج الفيلم ضمن الحملة الدعائية لهيئة تنشيط السياحة، على شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الإجتماعي المختلفة في الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من دول الخليج العربي وأوروبا وآسيا منها ألمانيا وإيطاليا والتشيك وأوكرانيا، كمرحلة أولى.

4- هيئة تنشيط السياحة واتحاد الغرف السياحية والمستثمرين السياحيين قاموا بتمويل الحملة الدعائية وإنتاج هذا الفيلم.

5- تهدف الحملة الدعائية، إلى التواصل والتفاعل مع الجمهور العربي والدولي.

6- تستهدف الحملة، إطلاع الجمهور العربي والدولي على الاستعدادات والتدابير التي اتخذتها مصر لاستقبال السائحين مرة أخرى بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية استعدادا لعودة السياحة وجعل إقامة السائحين بها ممتعة وآمنة.

7- تهدف الحملة أيضا إلى إظهار تنوع وتميز المنتج والمقصد السياحي المصري.

8- عرض الفيلم في بعض الأندية الرياضية، والكافيهات المختلفة، والشاشات الموجودة ببعض دور العرض السينمائي.

9- عرضت وزارة السياحة والأثار، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني في عرض فيلم "رحلة سائح في مصر" على شاشات العرض الموجودة بالمطارات المصرية المختلفة.

10- عرض الفيلم أيضا على عدد من القنوات التلفزيونية العربية والدولية مثل شبكة قنوات سي إن إن وقناة ديسكفري.