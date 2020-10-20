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وزير الأوقاف: المشاركة في العملية الانتخابية جزء من الولاء والانتماء للوطن

09:26 م الثلاثاء 20 أكتوبر 2020
وزير الأوقاف: المشاركة في العملية الانتخابية جزء من الولاء والانتماء للوطن

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حرص الوزارة وجميع الجهات التابعة لها على الحياد في العملية الانتخابية، وما قامت به من إجراءات تجاه من خالف تعليماتها في ذلك، إنما هو جزء لا يتجزأ من حرص الدولة على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.

وشدد في بيان له الثلاثاء، على أن الوزارة تقف موقف الحياد التام تجاه جميع المرشحين سواء بنظام القوائم أم بالنظام الفردي.

وأكد أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وكل الاستحقاقات الدستورية والوطنية، فذلك واجب وطني و جزء لا يتجزأ من الولاء والانتماء للوطن.

مختار جمعة وزير الأوقاف انتخابات مجلس النواب

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