وزير الأوقاف: المشاركة في العملية الانتخابية جزء من الولاء والانتماء للوطن
كتب- محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن حرص الوزارة وجميع الجهات التابعة لها على الحياد في العملية الانتخابية، وما قامت به من إجراءات تجاه من خالف تعليماتها في ذلك، إنما هو جزء لا يتجزأ من حرص الدولة على تحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية في العملية الانتخابية.
وشدد في بيان له الثلاثاء، على أن الوزارة تقف موقف الحياد التام تجاه جميع المرشحين سواء بنظام القوائم أم بالنظام الفردي.
وأكد أهمية المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية وكل الاستحقاقات الدستورية والوطنية، فذلك واجب وطني و جزء لا يتجزأ من الولاء والانتماء للوطن.
الخبر التالى:معدل النمو السكاني يصل لـ2.5% سنويًا.. برلماني: الزيادة السكانية تمثل عائقًا أمام التنمية
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
105424
عدد المصابين
-
98247
عدد المتعافين
-
6120
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
40153771
عدد المصابين
-
30027195
عدد المتعافين
-
1116980
عدد الوفيات
إعلان