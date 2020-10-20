مصدر بالقوى العاملة يكشف مصير العمالة غير المنتظمة التي لم تحدث بياناتها لصرف الـ 500 جنيه

كتب – يوسف عفيفي:

كشف مصدر بوزارة القوى العاملة، عن مصير العمالة غير المنتظمة التي لم تسجل لتحديث بياناتها عبر موقعي الوزارة ومجلس الوزراء، للحصول على منحة الـ 500 جنيه، خلال الفترة من يوم 10 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر الجاري.

وأوضح المصدر لمصراوي، أن شرط الحصول على منحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تتمثل في تحديث بياناتها عبر موقعي وزارة القوى العاملة ومجلس الوزراء خلال الفترة المذكورة أعلاه، متابعا: "لا بد أن تكون قد حدثت بياناتها حتى تحصل على المنحة".

وبلغ عدد المواطنين الذين سجلوا وحدثوا بياناتهم خلال 6 أيام، حوالي 6 ملايين و22 ألف عامل من التحديث والتسجيل عبر موقعي وزارة القوى العاملة ومجلس الوزراء، وذلك عقب إغلاق الحكومة باب تسجيل البيانات يوم الخميس الماضي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

وتعمل الجهات المعنية على تدقيق بيانات المتقدمين، تمهيدا لتحديد موعد الصرف من قبل اللجنة المشكلة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارات القوى العاملة والتضامن الاجتماعي والاتصالات والتموين والجهات المعنية الأخرى.

وكانت الحكومة فتحت لمدة ستة أيام، بدءا من السبت الموافق 10 أكتوبر وحتى الخميس 15 أكتوبر، باب تسجيل البيانات، على منحة العمالة غير المنتظمة، عبر رابط الموقع الإلكتروني لمجلس الوزراء والموقع الإلكتروني لوزارة القوى العاملة، والمقدرة بـ500 جنيه.

جدير بالذكر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة باستمرار تقديم المنحة للعمالة غير المنتظمة حتى نهاية العام الحالي، خلال افتتاح أكبر معمل تكرير في مصر وأفريقيا، بمنطقة مسطرد في محافظة القليوبية.