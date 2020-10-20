الجثمان وصل فجرا.. القوى العاملة تكشف تفاصيل وفاة مصري دهسا بالكويت

كتب- يوسف عفيفي:

كشفت وزارة القوى العاملة، تفاصيل وفاة مصري في حادث دهس بالكويت، موضحة أنه تم التواصل مع ذوي المرحوم، وإبلاغهم تعازي الوزير لهم في فقيدهم.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك في تقرير عاجل تلقاه الوزير من الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، في إطار متابعته على مدار اليوم أحوال العمالة المصرية في الخارح.

وأصدر محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعليمات لمكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالكويت بمتابعة المستحقات العمالية والتعويضية الناتجة عن وفاة (أ.ع)، إثر حادث دهس بالسالمية.

وأعرب الوزير، عن خالص تعازيه لأسرة المتوفي وزملائه وأن يلهمهم الله الصبر والسلوان، والتواصل مع ذويهم بالتنسيق مع القنصلية المصرية لمتابعة التحقيقات وإنهاء نقل جثمان المتوفى للقاهرة.

وقال الملحق العمالي أحمد إبراهيم رئيس المكتب العمالي بالكويت، إنه تم القبض على مرتكبة الحادث وتحرر ضدها محضر دهس ووفاة برقم ٢٨٥/٢٠٢٠ السالمية.

وأضاف الملحق العمالي، أن المكتب تواصل مع مندوب مطعم "تن توينتى" الذي كان يعمل به المتوفي، وأفاد بأن صاحبة العمل كلفت المختصين بإنهاء إجراءات شحن الجثمان، واحتساب المستحقات المالية للمتوفي لتسليمها إلى ذويه وسيتم ذلك بحضور المكتب العمالي، وقد تم شحن الجثمان فجر اليوم الثلاثاء 20 أكتوبر ليدفن في مسقط رأسه بطلخا الدقهلية.​