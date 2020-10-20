فرق طوارئ وغرف متابعة.. "الكهرباء" تكشف عن استعداداتها لسوء الأحوال الجوية

كتب- محمد صلاح:

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنه بالتزامن مع حالة التقلبات التي أعلنتها هيئة الأرصاد الجوية، تواصل وزارة الكهرباء ممثلة في شركات التوزيع والنقل والإنتاج، تكثيف عمليات الصيانة والاستعداد جيدًا لاستقبال الشتاء وموجات الأمطار والسيول المحتملة.

وأشار حمزة إلى أن الوزارة هدفها تأمين الشبكة ومواجهة أي انقطاعات طارئة من الممكن أن تحدث.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، فى تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل فرق صيانة للمرور على مكونات الشبكة بجميع شركات التوزيع المختلفة على مستوى الجمهورية؛ حيث تقوم بتفقد جميع المهمات الموجودة بالمحطات والمحولات وشبكات التوزيع، بالإضافة إلى تأمين وصول التيار لأعمدة الإنارة.

وأكد حمزة أنه تم توفير وتجهيز مولدات كهربائية احتياطية بديلة للمنشآت الحيوية حال انقطاع الكهرباء عنها لأي سبب، لعدم تكرار ما حدث فى الشتاء الماضي، عدم تكرار مشكلة السيول التي تعرضت إليها بعض المحافظات العام الماضي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أن الوزارة استعدت جيدًا لتلافي أخطائها السابقة، مشيرًا إلى أن هناك عدة إجراءات متعارف عليها تقوم بها شركات الكهرباء قبل حلول فصل الشتاء من كل عام لمواجهة السيول والشبورة المتوقع حدوثها، أهمها وجود غرفة طوارئ مركزية بالوزارة، وغرف في شركات النقل والتوزيع.

وأوضح حمزة أنه في إطار خطة الطوارئ للتصدى لموجات الطقس السيئ، وحرصًا على سلامة المواطنين يتم أحيانًا فصل بعض مهمات الكهرباء أثناء سوء الأحوال الجوية، مطمئنًا المواطنين بأن جميع قنوات التواصل مفتوحة باستمرار مع الوزارة والشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها لتلقي أي شكاوى.

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء بأن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، يصدر تعليماته لرؤساء شركات نقل وتوزيع الكهرباء باتخاذ الإجراءات الفورية ومراجعة الخطوط والشبكات والمشروعات الموجودة في مسارات مخرات السيول؛ خصوصًا في المناطق الصحراوية والمكشوفة في سيناء والصعيد وتغيير مسارها لحمايتها حتى لا تتسبب في انقطاعات التيار وتكثيف إزالة الأشجار لمنع تساقطها على خطوط الكهرباء بسبب الرياح.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه الحكومة في وقت سابق، بإجراء متابعة دورية للاستعدادات اللازمة لموسم السيول، وتكثيف الجهود لإنهاء مشروعات السدود والمخرات؛ خصوصًا في المحافظات والمناطق المهددة، فضلًا عن الاستعانة بأحدث التقنيات العالمية في مجال الرصد والتنبؤ، والتنسيق بين الأجهزة المعنية بالدولة؛ لضمان التعامل مع الأزمات والطوارئ في أسرع وقت ممكن.

ونصحت الوزارة المواطنين بالابتعاد عن مصادر الكهرباء خلال هطول الأمطار المتوقعة خلال الأيام القادمة، لافتةً إلى أنها رفعت حالة الطوارئ في مختلف المناطق المتوقع سقوط الأمطار فيها.

وطالبت الوزارة المواطنين بالابتعاد عن عواميد الإنارة وكذلك عدم لمس والابتعاد عن أكشاك الكهرباء والأسلاك الكهربائية؛ منعًا للتعرض إلى الصعق والإبلاغ عن أي عطل فني من خلال الرقم الموحد ١٢١، مع اتباع التعليمات التالية:

1. لا تشغل أجهزة كثيرة في نفس الوقت ومن نفس المصدر.

2. إبعاد الأجهزة والأسلاك الكهربائية عن مصادر الحرارة.

3. افحص قاطع التسرب الأرضي في لوحة المفاتيح المنزلية.

4. التمديدات الكهربائية غير السليمة تعرض حياتك وحياة من حولك للخطر.

5. فصل شواحن الهواتف النقالة بعد الانتهاء من الاستعمال يقلل خطر الحرائق الكهربائية.

6. اشحن المصابيح والبطاريات.

7. في حال حدث انقطاعات متكررة في الكهرباء (لا قدر الله)، افصل الأجهزة الكهربائية؛ خصوصًا الإلكترونية كالريسيفرات والراوترات عن مصدر الكهرباء.