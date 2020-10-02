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الرحلة الثالثة.. مصر تواصل إرسال خطوط إنتاج خبز ميدانية للسودان

06:13 م الجمعة 02 أكتوبر 2020
الرحلة الثالثة.. مصر تواصل إرسال خطوط إنتاج خبز ميدانية للسودان

الرحلة الثالثة

(مصراوي):

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بالمساهمة في رفع الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين في أزمتهم الأخيرة، واصلت القوات المسلحة تجهيز وإرسال عدد من خطوط إنتاج الخبز نصف آلي الميداني، حيث أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة في رحلتهم الثالثة متجهة إلى مطار الخرطوم الدولي بجمهورية السودان محملة بخطوط إنتاج الخبز والفنيين القائمين بتركيب وتشغيل الخطوط.

وتساعد خطوط الإنتاج المرسلة في التخفيف من آثار السيول، وما نتج عنها من نقص ملحوظ في الخبز بالعديد من المناطق بالسودان، حيث من المقرر أن يتم دفع المخابز الميدانية في المناطق المتضررة بشدة جراء السيول والفيضانات الأخيرة.

تأتي تلك المساعدات المصرية التي أُرسلت منذ بدء الأزمة، في إطار دعم الأشقاء السودانيين وتأكيد أن الشعب السوداني لم يترك وحيدًا في مواجهة أزماته، وأن الشعب المصري دائمًا إلى جواره.

خبز السيسي السودان القوات المسلحة

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