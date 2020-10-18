انخفاض 5 درجات وأمطار.. الأرصاد: حالة عدم استقرار في الطقس بداية من الثلاثاء

كتب– أسامة علي:

قال خبراء هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن تشهد البلاد حالة من عدم الاستقرار في الطقس، بدءا من يوم الثلاثاء وحتى الأحد المقبلين.

وأضاف الخبراء أنه من المتوقع أن يصاحب التقلبات الجوية، انخفاض في درجات الحرارة، وسقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على مناطق مختلفة من البلاد.

وأكد خبراء الأرصاد، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية استعدادًا لسقوط الأمطار، إضافة إلى التنسيق مع غرفة عمليات دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ومخاطبة المحافظين المعنيين بحالة عدم الاستقرار.

وأشار الخبراء، إلى أن التقلبات الجوية الحادة والسريعة من أهم صفات الخريف، مؤكدين أنه يتم تحديث الأجواء أولًا بأول للوقوف على الحالة الصحيحة والدقيقة لحالة عدم الاستقرار، من خلال إصدار النشرات الجوية عبر موقع الهيئة أو الصفحة الرسمية للهيئة على "فيسبوك".

وأوضحت الهيئة، في بيان لها اليوم، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة يوم الثلاثاء، على مناطق السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، وتكون خفيفة على الإسكندرية.

ويشهد يوم الأربعاء أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، والإسكندرية) ومناطق من الوجه البحري (البحيرة وكفرالشيخ) تكون متوسطة على باقي محافظات الدلتا.

ومن المتوقع أن يشهد يوم الخميس المقبل وحتى الأحد، أمطارًا متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية (السلوم وسيوة ومطروح والضبعة، والإسكندرية ورشيد ودمياط) ومناطق من الوجه البحري (البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية والغربية والشرقية) ومدن القناة (الإسماعيلية وبورسعيد والسويس)، والسواحل الشرقية للبلاد، قد تصل لحد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، تمتد من خفيفة إلى متوسطة على مناطق من شمال الصعيد (الفيوم وبني سويف والمنيا).

ويصاحب ذلك انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 4 و5 درجات؛ اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22 أكتوبر على السواحل الشمالية والوجه البحري وشمال الصعيد.

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