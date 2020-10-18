​​​يدعم الشمول المالي والتحول الرقمي.. برلماني يشيد بتأسيس "إيجي كاش"

قال المهندس جون طلعت، عضو مجلس النواب، مشيدًا بخطوة تأسيس شركة "إيجي كاش" المتخصصة في تقديم الخدمات المتعلقة بتداول النقد؛ خصوصًا نقل الأموال وتغذية الصرافات، والتي أسسها البنك المركزي وَفق أحدث النظم التكنولوجية؛ إن هذه الشركة ستحل الكثير من مشكلات نقل الأموال وتغذية الصرافات؛ خصوصًا في المناطق النائية بطريقة أكثر أمانًا.

وأضاف طلعت، خلال حديثه له، اليوم السبت: يعاني الكثير من المناطق صعوبات كبيرة في نقل الأموال، وتأسيس "إيجي كاش" يخدم الهدف الأكبر وهو تحقيق الشمول المالي، وتعزيز توجهات التحول الرقمي.

وأشار البرلماني إلى أن البنك المركزي اتخذ العديد من الإجراءات لتحقيق الشمول المالي؛ منها تيسير فتح الحسابات المصرفية للأفراد والشركات متناهية الصغر، كما يدعم الحلول التكنولوجية التي تسهم في تيسير التعاملات غير النقدية، مطالبًا بزيادة الوعي لدى المواطنين نحو وقف التعاملات بالكاش، واستبدال التعاملات غير النقدية به والتي يتيحها النظام المصرفي عبر العديد من الآليات؛ مثل حسابات الموبايل وكارت ميزة وغيرهما.