بدءًا من 30 أكتوبر.. المستشفى الجوي العام يستضيف خبير جراحة الغدد الدرقية واللعابية

كتب- محمد سامي:

قال المستشفى الجوي العام، بيان رسمي اليوم السبت، إن المستشفى سيستضيف الأستاذ الدكتور نيل صمويل تولى، خبير جراحة الغدد الدرقية والغدد اللعابية والنكافية بمستشفى جامعة أمبريال- لندن- المملكة المتحدة، في الفترة من 30 أكتوبر حتى 9 نوفمبر المقبل.

وأضاف البيان أن اللجان التحضيرية تستقبل حاليًّا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير أيام (الأحد، الثلاثاء، الخميس) من كل أسبوع ابتداء من 19 أكتوبر الجاري.