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بدءًا من 30 أكتوبر.. المستشفى الجوي العام يستضيف خبير جراحة الغدد الدرقية واللعابية

04:05 م السبت 17 أكتوبر 2020
بدءًا من 30 أكتوبر.. المستشفى الجوي العام يستضيف خبير جراحة الغدد الدرقية واللعابية

المستشفى الجوى العام

كتب- محمد سامي:

قال المستشفى الجوي العام، بيان رسمي اليوم السبت، إن المستشفى سيستضيف الأستاذ الدكتور نيل صمويل تولى، خبير جراحة الغدد الدرقية والغدد اللعابية والنكافية بمستشفى جامعة أمبريال- لندن- المملكة المتحدة، في الفترة من 30 أكتوبر حتى 9 نوفمبر المقبل.

وأضاف البيان أن اللجان التحضيرية تستقبل حاليًّا الحالات التي ترغب في العرض على الخبير أيام (الأحد، الثلاثاء، الخميس) من كل أسبوع ابتداء من 19 أكتوبر الجاري.

المستشفى الجوي العام جراحة الغدد الدرقية نيل صمويل تولى

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