حدث ليلا|وزير التعليم يكشف موعد وتردد قناة "مدرستنا".. وحريق بمول تجاري في حلوان

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث على النحو التالي:

11 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا اليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 98089 حالة حتى اليوم.

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​جامعة عين شمس: ننتظر قرارًا لتأسيس كلية للآثار ضمن 3 كليات جديدة

كشف الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، أن الجامعة بصدد إنشاء 3 كليات جديدة، مشيرًا إلى أن كلية الآثار هي أول الكليات التي سيتم إنشاؤها.

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فيديو - اللحظات الأولى لاندلاع حريق مول العصر الحديث في حلوان

نشب حريق، في الساعات الأولى من صباح اليوم، داخل "مول العصر الحديث" بحلوان الذي يبعد عدة أمتار من محطة مترو حلوان الرئيسية.

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وزير التعليم ينشر فيديو لآخر الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد

نشر الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فيديو، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يوضح فيه استعدادات الدولة للعام الدراسى الجديد الذى يبدأ اليوم.

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إطلاق 3 قنوات تعليمية.. وزير التعليم يكشف موعد وتردد قناة "مدرستنا"

كشف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد افتتاح قناة مدرستنا والتردد الخاص بها، والتي تغطي من مرحلة 4 ابتدائي إلى الإعدادية.

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عمرو أديب يذيع اعترافات قتلة "فتاة المعادي"

نشر الإعلامي عمرو أديب، فيديو لاعترافات المتهمين في مقتل مريم المعروفة إعلاميا بفتاة المعادي، وذلك بعد أن قررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة القضية لحين محاكمتهم.

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"شوقي": إطلاق منصة "التعليم المصري" لتوفير كافة المعلومات

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن إطلاق منصة "التعليم المصري"، يوم الأحد القادم الموافق 18 أكتوبر.

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سلسلة متاجر سعودية شهيرة تعلن وقف استيراد المنتجات التركية

أعلنت شركة أسواق "عبد الله العثيم" السعودية، وقف استيراد المنتجات التركية، مشيرة إلى أن "قيادة وحكومة المملكة خط أحمر".

وقالت شركة "أسواق عبدالله العثيم"، في بيان نقلته شبكة "روسيا اليوم"، اليوم الجمعة "نوضح لعملائنا الكرام بأنه تم توجيه إدارات الشركة بإيقاف استيراد جميع المنتجات التركية من دولة تركيا، وإيقاف توريدها من الموردين المحليين والعمل على سرعة التخلص من مخزون هذه المنتجات في جميع فروعها ومستودعاتها وعدم عمل أي طلبات جديدة".

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سرقة أكثر من 10 آلاف جرعة من لقاح الانفلونزا في المكسيك

قالت السلطات المكسيكية، يوم الجمعة، إن أكثر من 10 آلاف جرعة من لقاح الأنفلونزا تعرضت للسرقة من شركة توزيع في المكسيك، بعد أسبوع واحد من سرقة ما يقرب من 38 ألف وحدة من أدوية السرطان.

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ترامب: العام المقبل سيكون الأفضل اقتصاديًا في تاريخ الولايات المتحدة

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العام المقبل سيكون من بين الأفضل اقتصاديًا في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال ترامب، حسبما نقلت عنه فضائية العربية، إن الولايات المتحدة أصبحت مستقلة في مجال الطاقة وحجم العمالة في هذا القطاع بالملايين.

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