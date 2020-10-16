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مكّن أحد المرشحين من صعود المنبر.. الأوقاف: نقل مفتش بالجيزة إلى المنيا

07:26 م الجمعة 16 أكتوبر 2020
مكّن أحد المرشحين من صعود المنبر.. الأوقاف: نقل مفتش بالجيزة إلى المنيا

وزارة الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، إنهاء عمل الشيخ محمد علي علي عبد الكريم من العمل بالتفتيش بمديرية الجيزة، وعودته إمامًا مع خصم شهرين من بدل صعود المنبر، ونقله إلى محافظة المنيا.

وأوضحت وزارة الأوقاف في بيان لها أن المذكور أخلّ إخلالا جسيمًا بواجبه الوظيفي، ومكّن فتحي عبد السلام أبو زينه شيخ معهد أزهري سابق بالمعاش، ومرشح للانتخابات البرلمانية الحالية من صعود المنبر.

وكلفت وزارة الأوقاف، الدكتور سيد مسعد مدير مديرية الجيزة بعمل مذكرة مفصلة بالواقعة لرفعها لرئيس اللجنة الوطنية للانتخابات.

وزارة الأوقاف الجيزة المنيا محمد علي علي عبد الكريم

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