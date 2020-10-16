محافظ القاهرة يصدر قرارا بإلزام المواطنين والعاملين بارتداء الكمامات

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على ضرورة التزام المواطنين والعاملين بجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والمدارس والمراكز التكنولوجية ومقدمي الخدمات للمواطنين بارتداء الكمامات بمقر العمل.

وقال عبدالعال، في بيان، اليوم: يحظر التواجد داخل المحافظة ووحداتها وأجهزتها ومرافقها العامة دون ارتداء الكمامات الواقية كما تلتزم كافة الجهات بتقديم جميع خدماتها للمواطنين بالأسلوب الذي يحقق كافة التدابير الاحترازية والوقائية والاحتياطات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.