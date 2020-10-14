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الآثار تناقش اللمسات الأخيرة لنقل المومياوات الملكية

09:14 م الأربعاء 14 أكتوبر 2020
الآثار تناقش اللمسات الأخيرة لنقل المومياوات الملكية

الاجتماع

كتب- يوسف عفيفي:

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اجتماعا، مع ممثلي وزارات الدفاع، والداخلية، والجهات الأمنية، والمجلس الأعلى للآثار، ومسئولي الشركة المنفذة لعملية نقل المومياوات الملكية في موكب مهيب من مكان عرضها الحالي بالمتحف المصري بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم بالمتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة الفسطاط، وذلك لمتابعة الإجراءات اللازمة لعملية النقل.

حضر الاجتماع العميد مهندس هشام سمير مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الهندسية والمشرف على القاهرة التاريخية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة الإجراءات الخاصة برفع كفاءة الطرق والكباري التي سيمر بها خط سير موكب المومياوات الملكية من المتحف المصري بالتحرير إلى المتحف القومي للحضارة المصرية.

كما تم مناقشة شكل وحجم العربات التي ستقوم بالنقل، والتصميمات الفنية والتقنية التي يجب توفيرها خلال عملية النقل، وذلك لإخراج هذا الحدث العالمي بشكل يليق بعظمة الأجداد وعراقة الحضارة المصرية المتفردة في موكب مهيب.

جدير بالذكر أن عدد المومياوات التي سيتم نقلها يبلغ 22 مومياء ملكية، منها 18 مومياء لملوك، و4 مومياوات لملكات من بينهم مومياوات الملك رمسيس الثاني، والملك سقنن رع، والملك تحتمس الثالث، والملك سيتي الأول، والملكة حتشبوت، والملكة ميريت آمون زوجة الملك آمنحتب الأول، والملكة أحمس - نفرتاري زوجة الملك أحمس.

خالد العناني وزير السياحة والآثار نقل المومياوات الملكية

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