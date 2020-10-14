تعقيم جميع المنشآت والمرافق.. جامعة القاهرة تستعد لبدء العام الدراسي الجديد

كتب- مصراوي:

قال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، اليوم الأربعاء، إنه وجه عمداء كليات الجامعة ومعاهدها، ومديري مستشفياتها وقصر العيني التعليمي الجديد، والأسنان التعليمي الجديد، ومستشفى الطلبة، بتطبيق خطة التعلم بنسب الحضور المقررة وفقًا للإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وتطبيق قرارات مجلس الجامعة ورئيس الجامعة في هذا الشأن، واتخاذ كل ما يلزم لضمان سلامة منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، وتعقيم جميع المنشآت والمرافق والتأكد من سلامة استخدامها.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على ضرورة التنبيه مجددًا بالالتزام باستخدام الكواشف الحرارية على جميع منسوبى الجامعة، وارتداء الكمامات الطبية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بما لا يقل عن مترَين بين كل فرد والآخر، والتطبيق الصارم والدقيق لإجراءات مكافحة العدوى طبقًا لمعايير وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وسرعة اتخاذ القرارات الفورية والحاسمة دون أي إبطاء، والتعامل وفقًا للبروتوكولات المعمول بها في وزارة الصحة مع المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا أو الذين يعانون ارتفاع درجة الحرارة أو أي أعراض للفيروس.

وأكد الدكتور الخشت أهمية سرعة اتخاذ الإجراءات حيال أية حالة يثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وحصر جميع المُخالطين لها، وتطبيق إجراءات العزل والفحص دون تأخير، وغلق المكان الذي تظهر به حالة إيجابية، وعدم استقباله أي أشخاص إلا بعد تعقيمه وتطهيره كاملًا بجميع محتوياته، وإبلاغ قطاع الطب الوقائي وفريق الترصد بوزارة الصحة، والالتزام بالشفافية الكاملة بشأن الإفصاح عن أي وقائع أو مستجدات تطرأ ذات صلة بفيروس كورونا.

وشدد رئيس جامعة القاهرة على عمداء الكليات والمعاهد ضرورة المتابعة الدورية الدقيقة والمباشرة وتحرير التقارير والملاحظات، وإخطار إدارة الجامعة كتابة وفورًا بما يُتخذ حيال حالات الإصابة والاشتباه بفيروس كورونا، ورفع تقارير دورية كلما لزم الأمر، وقيام كل طرف بمسؤولياته فورًا ودون إبطاء.