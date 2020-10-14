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اتساع الفارق بين العظمى والصغرى.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام

11:01 ص الأربعاء 14 أكتوبر 2020
اتساع الفارق بين العظمى والصغرى.. الأرصاد تعلن طقس 3 أيام

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الطقس يشهد حالة من الاستقرار وسط أجواء خريفية على معظم المناطق، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية قد يميل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد خلال ساعات النهار، لكن حتى الآن مازال شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وأضاف الخبراء لمصراوي، أن متوسط درجات الحرارة حتى بداية الأسبوع على القاهرة والوجه البحري يصل لـ35 درجة، وعلى السواحل الشمالية 31 درجة، وجنوب سيناء 35 درجة، كما تراوحت على شمال وجنوب الصعيد بين 36 و40 درجة.

وحذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية من تراجع درجات الحرارة خلال الساعات المتأخرة من الليل حيث أصبح فارق الحرارة بين العظمى والصغرى يصل لـ10 درجات، وتصل الدرجات الصغرى الآن لـ21 حتى 24 درجة.

وأشار الخبراء، إلى أن حركة الرياح معتدلة تنشط أحيانا على القاهرة، كما تنشط الرياح على خليج السويس والبحر الأحمر وبعض المناطق من شمال الصعيد.

وأكد الخبراء أن الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا في طقس الأيام المقبلة هي الشبورة المائية والتي تظهر في الساعات الأولى من الصباح على مناطق من القاهرة والوجه البحري تكون كثيفة على وسط سيناء وبعض المناطق على السواحل الشمالية الشرقية وقد تمتد إلى شمال الصعيد، لكنها تتلاشى بداية من الساعة السابعة صباحا.

الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية

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