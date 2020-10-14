جمارك مطار القاهرة تضبط راكبًا قادمًا من الإمارات بحوزته 60 محمول آيفون
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كتب- محمد عبيد:
قالت جمارك مطار القاهرة الدولي، في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنها أحبطت محاولة تهريب 50 هاتفًا محمولًا ماركة "آيفون"، أخفاها راكب داخل حقيبة يده فور وصوله من الإمارات؛ لتهريبها من الجمارك وبيعها في الأسواق وتحقيق مكاسب مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه.
اشتبه عبد العال نعمان، رئيس وردية الجمارك في أحد الركاب، أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب طائرة الإمارات، وبتمرير حقيبة يده على أجهزة الكشف تبين وجود أجسام معتمة، وعثر على 60 هاتفًا محمولًا داخل حقيبة يده لتضليل الجمارك.
تم تحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب، تحت إشراف الدكتور إبراهيم عبد اللطيف، مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
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