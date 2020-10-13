أكثر الكلمات إنتشاراً

الأهلي وبيراميدز العام الدراسي الجديد تنسيق الأزهر إيقاف مرتضى منصور التصالح في مخالفات البناء سد النهضة الطقس أسعار الذهب فيروس كورونا الانتخابات الأمريكية

وزير التعليم يلتقي مدير اليونيسف بالشرق الأوسط لبحث ملفات التعاون المشتركة

09:03 م الثلاثاء 13 أكتوبر 2020
وزير التعليم يلتقي مدير اليونيسف بالشرق الأوسط لبحث ملفات التعاون المشتركة

الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم

كتب- أسامة علي:

استقبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، تيد شيبان مدير منظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بديوان عام الوزارة، والوفد المرافق لمناقشة مجالات التعاون المشتركة.

حضر الاجتماع من وزارة التربية والتعليم إنجي مشهور مساعد الوزير للشئون التنفيذية والمتابعة والتربية الخاصة، والدكتورة نرمين النعماني مستشار الوزير للتعاون الدولي، ومن منظمة اليونيسف السيد جيرمي هوبكنز ممثل اليونيسف في مصر، وأميرة فؤاد مدير قطاع التعليم في اليونيسف.

ورحب الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالحضور في بداية الاجتماع، مثنيًا على مجهودات منظمة اليونيسف كشريك ضخم في تحقيق منظومة التعليم المصري بجميع الاتجاهات، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تألو جهدًا في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للنشء، وخاصة مع من هم في مرحلة الطفولة المبكرة؛ لما لذلك من أثر عظيم في تكوين القدرات الذهنية، وتكوين الشخصية، واكتساب السلوك الاجتماعي.

وأوضح أن الوزارة تسعى إلى اكتشاف الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم تعليميًّا، وثقافيًّا، واجتماعيًّا؛ حتى يتمكنوا من تطوير مواهبهم، والوصول إلى أعلى مراتب التفوق والإبداع، فضلًا عن عقد العديد من ورش العمل بهدف تدريب المعلمين والإخصائيين على تنمية القيم الإنسانية لدى أطفالنا بالمدارس.

ووجه مدير منظمة اليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الشكر للدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قيادته وإيمانه بفكر تطوير منظومة التعليم في مصر، وما حققته الوزارة استعدادًا للعام الدراسي المقبل.

وأضاف تيد شيبان، أنه على ثقة تامة بأن مصر ستشهد تحولات كبيرة في التعليم وتستفيد منها وتعتز بها خاصة بعد الانتهاء من خطة نظام التعليم الجديد.

طارق شوقي وزارة التربية والتعليم منظمة اليونيسف وزارة لتعاون الدولي

الخبر التالى:

البابا تواضروس يزور دمنهور للاطمئنان على صحة الأنبا باخوميوس

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 104156

    عدد المصابين

  • 97524

    عدد المتعافين

  • 6017

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 36387480

    عدد المصابين

  • 27408446

    عدد المتعافين

  • 1060427

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:ننشر أسماء المعينين في مجلس الشيوخ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا