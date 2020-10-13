"شكاوى الأعلى للإعلام" توصي بحفظ شكوى الأهلي ضد قناة "ten"

كتب- مصراوي:

أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي صالح الصالحى وكيل المجلس، خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، حفظ الشكوى المقدمة من النادي الأهلى ضد قناة ten وبرنامج البريمو الذي يقدمه إسلام صادق، وذلك بعد مبادرة القناة بمنع ظهور مجدي عبدالغني على شاشتها، وخاصة أن الشكوى لم تتضمن أن البرنامج مؤجر.

وكانت إدارة قناة ten الفضائية أرسلت خطابا إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال انعقاد لجنة الشكاوى بالمجلس للنظر في شكوى النادي الأهلى ضد القناة نظرًا لقيام برنامج البريمو الذي يقدمه إسلام صادق وضيفه الدائم مجدي عبدالغني بمهاجمة النادي الأهلي وقياداته ومسئوليه بدون مبرر، وعلى طول الخط.

وأكدت القناة في خطابها على احترام القناة للنادي الأهلي و أن البرنامج من إنتاج القناة و القناة تلتزم حرفيًا بكل القوانين والمواثيق المنظمة للعمل الإعلامي، مشيرة إلى أنها بادرت بمنع ظهور الكابتن مجدي عبدالغني على شاشة القناة.

ولفتت إدارة قناة ten الفضائية، إلى أنها ستخاطب النادي الأهلى بتحديد الوقائع التي تمثل خروجا عن المواثيق لتصويبها منذ انطلاق البرنامج حتى تاريخه.