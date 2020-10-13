تجاوزت مرحلة الحلال.. وزير الأوقاف: تنظيم النسل ضرورة شرعية ووطنية

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن هناك دول كثيرة عدد السكان بها أقل من عدد الأطفال الذين يتم إنجابهم في مصر سنويًا.

وأضاف خلال أولى فعاليات منتدى الحوار الثقافي، الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، بمقر أكاديمية الأوقاف بأكتوبر، أن الزيادة في السكان التي تحدث في مصر كل عام معناه إنشاء دولة جديدة سنويا، كلما زاد مستوى الوعي كان ذلك يصب في مصلحة الوطن.

وتابع وزير الأوقاف: قوله تعالى "للذكر مثل حظ الأنثيين" خاص بأحكام بالمواريث فقط، ولكن الآن يتم تطبيقه في شتى المجالات بتمييز الأبناء عنها، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين ولد وبنت.

وأشار إلى أن الكثرة المطلوبة هي الكثرة النافعة، لافتا إلى أن القدرة على تربية أكثر من طفل، لا تقاس بمقياس الأفراد، ولكن بمقياس الدول من حيث توفير مدارس وجميع الخدمات لهم.

وأكد أن قضية تنظيم الإنجاب في الوضع المصري الراهن تجاوزت مرحلة الحلال وأصبحت ضرورة وطنية وشرعية، لافتا إلى أن هذه القضية تدخل في عمق تصويب الخطاب الديني.

وأكد أن القوة البدنية والمالية لأ يعدان سببا مباشرا للزواج، بل يجب أن تتوفر في الشخص القدرة على بناء أسرة والإنفاق عليها، وهذا المقصود بمعنى الباءة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم.

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف عقدت ٥٦ دورة عن القضية السكانية على مدار ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن ما تقوم به الدولة من القضاء على العشوائيات، جزء كبير من علاج مشكلة القضية ​