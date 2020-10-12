رئيس "المقاولون العرب" يستقبل سفير تشاد بالقاهرة وسفيرة مصر بموريشيوس

كتب- محمد عبدالناصر:

استقبل المهندس سيد فاروق، رئيس مجلس إدارة "المقاولون العرب"، اليوم الإثنين، الدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطري، سفير دولة تشاد في مصر، والذي قدم في بداية اللقاء التهنئة لفاروق بمناسبة تعيينه رئيساً للشركة، وخلال اللقاء الذي حضره المهندس إبراهيم مبروك عضو مجلس الإدارة، وعماد عبيد المشرف المالي لقطاع إفريقيا، والمهندسة أماني خضير رئيس قطاع مشروعات إفريقيا.

وأعرب السفير التشادي عن سعادته بالوجود القوي لـ"المقاولون العرب" بالسوق التشادية، مشيدًا بالأعمال الكبيرة التي نفذتها منذ وجودها بتشاد، وكذلك ما يتم تنفيذه حاليًّا؛ مثل مبنى وزارة الخارجية التشادية، والتي تمثل أحد معالم مدينة إنجامينا، وكذلك مشروع جامعة الإسكندرية بتشاد، ومشروعات الطرق المختلفة.

وأشار الخاطري إلى أن العلاقات بين مصر وتشاد تشهد تطورًا باستمرار؛ نظرًا للتشابه الكبير والروابط التي تجمع الشعبين.

ورحب المهندس سيد فاروق بالسفير التشادي، والدكتور فضل جمعة المستشار التجاري بالسفارة، موضحًا أن سياسة "المقاولون العرب" تقوم على الوجود بالدول الإفريقية؛ من أجل التنمية، مشيرًا إلى أن الشركة تعتبر الدول الإفريقية بُعدًا استراتيجيًّا لمصر، وتمثل تشاد إحدى الدول المهمة في القارة الإفريقية التي تسعى لزيادة حجم الأعمال بها.

على جانب آخر، قدمت الدكتورة علياء برهان، سفير مصر في موريشيوس، التهنئة إلى المهندس سيد فاروق، وأشادت خلال اللقاء بشركة "المقاولون العرب" ووجودها المشرف وإسهاماتها المتميزة بالمشروعات التنموية الكبرى بدول إفريقيا، مشيرةً إلى أنها سوف تسعى إلى فتح مجالات عمل في مجال التشييد والبناء للشركة لدولة موريشيوس.

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