شيخ الأزهر مطالبًا الأمة العربية بالتكاتف من أجل سوريا: "قلوبنا تحترق ألمًا لما تمر به"

كتب - محمود مصطفى:

دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الأمة العربية للتكاتف من أجل سوريا.

وقال شيخ الأزهر في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الاثنين:" قلوبنا تحترق ألمًا لما تمر به سوريا الشقيقة والعزيزة علينا جميعًا، وما حل بها من خراب ودمار وحرائق دامية".

وتابع شيخ الأزهر:"أدعو الأمة العربية والعالم كله للتكاتف من أجل سوريا وشعبها المكلوم، اللهم ائذن لهذا البلد أن ينهض بعد عثرةٍ، وارزق أهله الأمن والأمان والسلامة والاستقرار".