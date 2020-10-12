شيخ الأزهر مطالبًا الأمة العربية بالتكاتف من أجل سوريا: "قلوبنا تحترق ألمًا لما تمر به"
كتب - محمود مصطفى:
دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الأمة العربية للتكاتف من أجل سوريا.
وقال شيخ الأزهر في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الاثنين:" قلوبنا تحترق ألمًا لما تمر به سوريا الشقيقة والعزيزة علينا جميعًا، وما حل بها من خراب ودمار وحرائق دامية".
وتابع شيخ الأزهر:"أدعو الأمة العربية والعالم كله للتكاتف من أجل سوريا وشعبها المكلوم، اللهم ائذن لهذا البلد أن ينهض بعد عثرةٍ، وارزق أهله الأمن والأمان والسلامة والاستقرار".
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