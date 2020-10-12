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شيخ الأزهر مطالبًا الأمة العربية بالتكاتف من أجل سوريا: "قلوبنا تحترق ألمًا لما تمر به"

12:55 م الإثنين 12 أكتوبر 2020
شيخ الأزهر مطالبًا الأمة العربية بالتكاتف من أجل سوريا: "قلوبنا تحترق ألمًا لما تمر به"

الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

كتب - محمود مصطفى:

دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، الأمة العربية للتكاتف من أجل سوريا.

وقال شيخ الأزهر في تغريدة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الاثنين:" قلوبنا تحترق ألمًا لما تمر به سوريا الشقيقة والعزيزة علينا جميعًا، وما حل بها من خراب ودمار وحرائق دامية".

وتابع شيخ الأزهر:"أدعو الأمة العربية والعالم كله للتكاتف من أجل سوريا وشعبها المكلوم، اللهم ائذن لهذا البلد أن ينهض بعد عثرةٍ، وارزق أهله الأمن والأمان والسلامة والاستقرار".

أحمد الطيب شيخ الأزهر الأمة العربية سوريا

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