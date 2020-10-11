بنحبك يا ريس.. كلمات أبطال مسلسل الاختيار في ذكرى انتصارات أكتوبر

كتب – يوسف عفيفي:

عبر أبطال مسلسل الاختيار الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ32 للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، اليوم الأحد، بحضور الرئيس السيسي، عن حبهم للرئيس قائلين: "بنحبك يا سيسي".

وقال الفنان أمير كرارة، بطل مسلسل الاختيار، "بنتكرم من أول يوم رمضان في الشارع ولكن اليوم التكريم عظيم ياريس، احنا بنحبك وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة ذكرى أكتوبر.

وقال الفنان أحمد العوضي الذي جسد الخائن هشام عشماوي، "سعادتي الحقيقة في الشارع هي إزاي كرهوا الشخصية الحقيقية الخائنة للوطن، والله أكبر على أعداء الوطن.. وكلنا بنحبك يا ريس".

وقالت الفنانة دينا فؤاد: "أنا جسدت زوجة الخائن والإرهابي هشام عشماوي، وفخورة بالتكريم أمام الرئيس وفخورة ولو بجزء بسيط بالمشاركة في مسلسل الاختيار وأهم شيء تحقيق النجاح وبنبحبك ياريس"

وقال الفنان إسلام حافظ المؤلف والممثل: "أول يوم تصوير ليا في مسلسل الاختيار زمايلي قالولي الناس هتكرهك يا إسلام، فكنت خايف من تجسيد الشخصية لكن قولت لا، وجسدتها فعلا.. وكنت بخاف ربنا ما يسامحنيش اللي كنت بعمله، وكنت بتمنى أبويا يشوف المسلسل قبل ما يموت لأنه كان محارب عظيم".

وقال الفنان عابد عناني: اللي ضحوا بأرواحهم من أجل الأرض دي اسمهم شهداء بجد، وشكرا للرئيس السيسي اللي خلانا نمثل وتيا مصر واحنا بنحبك يا ريس".

وقال الفنان محمود حافظ: "أنا لما اطلبت لعمل فيلم الممر ومسلسل الاختيار ما اترددتش، ووقفت في الصحراء وقولت إذا كان ده تمثيل، أومال الأبطال اللي بجد يعلموا ايه وتحيا مصر.. وبنحبك يا ريس".

وقال الفنان أحمد الرافعي: "نتمنى تكرار ملحمة الاختيار في أعمال أخرى، وبنتهز الفرصة دي وأقولك بنحبك يا ريس".

وأشادت الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، بمسلسل "الاختيار" ودوره في تعريف الأجيال الجديدة، بالدور الذى بذله رجال القوات المسلحة خلال حربه ضد دعاة الجهل والتطرف.

وعرضت الندوة التثقيفية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشاهد من مسلسل "الاختيار"، الذي أصبح أيقونة لدى الشعب المصري.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فعاليات الندوة التثقيفية الـ 32 للقوات المسلحة، في إطار احتفالات الدولة المصرية بحرب أكتوبر.

وتواصل مصر الاحتفال بالذكرى الـ47 لنصر أكتوبر المجيد، تلك الذكرى العظيمة، التى ستظل فخرا لكل مصري وعربي بما حققته القوات المسلحة المصرية من استرداد للكرامة العربية والانتصار على العدو الإسرائيلى فى معركة ضربت فيها قواتنا المسلحة أروع أمثلة البطولة والفداء.

ومسلسل الاختيار بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من الفنانين وهم محمد إمام، آسر ياسين، ومحمد رجب، وإياد نصار، وكريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، وكريم عبد الخالق، ومحمد عز، ومها نصار، وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسي - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذي استشهد في كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏حيث يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.