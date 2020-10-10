٣٠٠ مواطن مصري نصبت عليهم شركة وهمية.. وزيرة الهجرة تتواصل مع النائب العام لحل المشكلة



كتب- أسامة علي:

أجرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اتصالًا بالمستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري؛ لبحث شكوى مقدمة من مصريين بالخارج أفادوا بأن عددهم يصل إلى ٣٠٠ مواطن؛ تعرضوا إلى عملية نصب من شخصين زعما إعادتهم إلى دولة الكويت بعد قضاء فترة حجر صحي بدولة الإمارات وإجراء تحليل فيروس كورونا "كوفيد-19".



وأفادت الشكوى قيام المدعو "م.ع.م"، صاحب إحدى شركات السياحة، والسيدة "د.ع.م"، عبر إحدى القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ بإيهام هؤلاء المواطنين بتوفير عروض للراغبين للعودة إلى دولة الكويت عن طريق قضاء فترة ١٤ يومًا حجرًا صحيًّا بالإمارات، تشمل حجوزات الطيران والتحليل الخاص بفيروس كورونا؛ حيث قام المتهمون بالادعاء بأنهم مسؤولون عن حجز الفندق وإعادتهم إلى الكويت، بعد دفع مبالغ تتراوح بين 17 و20 ألف جنيه، وتم استلام المبالغ المطلوبة بمعرفة السيدة "د.ع"، سواء عن طريق التحويل البنكي أو الاستلام النقدي أو عبر أحد تطبيقات الدفع الإلكتروني الشهيرة، وجميعهم مثبت بإشعارات رسمية، حسب الشكاوى الواردة.



وجاء في الشكوى أيضًا أن الشركة المذكورة قامت في يوم السفر بإرسال تذاكر سفر من مصر للإمارات وتذاكر طيران من الإمارات للكويت، وبعد وصول المصريين إلى الفنادق بالإمارات وإقامتهم بها وانقضاء الفترات المحددة، فوجئوا بأن تذاكر العودة للكويت صادرة من شركات مختلفة وهمية ليست لها أي بيانات مسجلة على خطوط الطيران.



ثم تواصل المواطنين مع الشركة، وأبلغتهم بالعمل على حل المشكلة وتوفير تذاكر طيران معتمدة، إلا أنهم فوجئوا أيضًا يوم الثلاثاء الموافق ٦ أكتوبر ٢٠٢٠ بأن الفندق يطالبهم بإخلاء الغرف، لعدم سداد فاتورة الإقامة كاملة من جانب الشركة.



وبعد ذلك، تبين أن الشركة أغلقت مقرها وقامت بتسريح الموظفين، وأفاد صاحب الشركة أنه غير مسؤول، وكل شخص يتحمل مسؤولية نفسه.



وعلى إثر ذلك، تلقت وزيرة الهجرة رسائل من هؤلاء المواطنين بأنهم لا يمتلكون المال الكافي للعودة إلى الكويت أو حتى الرجوع إلى مصر ولا الإقامة بالفندق، وأنهم تم إيهامهم من جانب الشركة والنصب عليهم.



وفي هذا السياق، حرصت مكرم على التواصل مع النائب العام، وقنصلياتنا بالإمارات والكويت؛ لمتابعة موقف هؤلاء المواطنين لحين حل المشكلة، مؤكدة ضرورة توجه أحد المواطنين أو أسرهم لمكتب شكاوى وزارة الهجرة بأوراق رسمية حتى يتسنى استكمال إجراءات الشكوى القانونية.



واختتمت الوزيرة البيان بالتأكيد على المسافرين للكويت التأكد من مستندات حجز الطيران للرحلة كاملة وكذا الفندق.