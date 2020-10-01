2.375 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد خلال أغسطس
مصراوي
أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة الجرايحي خميس، عن مشمول 7710 شهادة جمركية وارد نهائي (شرق وغرب) بورسعيد خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك لكافة البضائع العامة وكذا لكافة السلع الاستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها).
وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد مبلغ وقدره 397 مليون و453 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي مليار و977 مليون و833 ألف جنيه.
كما بلغت الشهادات التي تم تصديرها من خلال إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق) خلال نفس الفترة عدد 458 بيان جمركي صادر تحت كافة النظم (نهائي - سماح مؤقت - دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 929 مليون و941 ألف جنيه وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية وتم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ مليون و865 ألف جنيه.
وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أغسطس حوالي 2 مليار و 375 مليون و 286 ألف جنيه.
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