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2.375 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد خلال أغسطس

11:01 م الخميس 01 أكتوبر 2020
2.375 مليار جنيه إجمالي الضرائب والرسوم المحصلة بجمارك بورسعيد خلال أغسطس

جمارك بورسعيد

مصراوي

أفرجت الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة الجرايحي خميس، عن مشمول 7710 شهادة جمركية وارد نهائي (شرق وغرب) بورسعيد خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك لكافة البضائع العامة وكذا لكافة السلع الاستراتيجية مثل (القمح والبقول والذرة وغيرها).

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة من شهادات الوارد مبلغ وقدره 397 مليون و453 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالي ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالي مليار و977 مليون و833 ألف جنيه.

كما بلغت الشهادات التي تم تصديرها من خلال إدارات الصادر التابعة للإدارة المركزية لجمارك بورسعيد (غرب – شرق) خلال نفس الفترة عدد 458 بيان جمركي صادر تحت كافة النظم (نهائي - سماح مؤقت - دروباك) بقيمة إجمالية بلغت حوالي 929 مليون و941 ألف جنيه وكانت أغلب السلع المصدرة عبارة عن مواد غذائية وعصائر وفواكه ومواد خام أولية وتم تحصيل رسم صادر عن بعض البيانات الجمركية المصدرة بمبلغ مليون و865 ألف جنيه.

وبذلك يبلغ إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك بورسعيد خلال شهر أغسطس حوالي 2 مليار و 375 مليون و 286 ألف جنيه.

جمارك بورسعيد بورسعيد الضرائب

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