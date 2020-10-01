هيئة الدواء: سحب مستحضر مغشوش "بون كيدي كريم" بجميع أشكاله

كتب- أحمد جمعة:



أعلنت هيئة الدواء المصرية، ضبط وتحريز مستحضر "بون كيدي كريم" بكافة أشكاله الصيدلية؛ نظرا لكونه مستحضرا دوائيا مغشوشا، وغير مسجل بهيئة الدواء المصرية، ومجهول المصدر.



وأصدرت الهيئة المنشور رقم "18" لسنة 2020، موجها لمديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بهدف توجيه إدارات الصيدلة لديها للقيام بسرعة ضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق المحلية والوحدات الحكومية من مستحضر "بون كيدي كريم" بكافة أشكاله الصيدلية، والمدون عليه رقم التسجيل 38725 لسنة 2016، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات المخزنية بالوحدات الحكومية.



ومن جانبه، قال الدكتور علي الغمراوي، المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية، إن سحب مستحضر "بون كيدي كريم" بكافة أشكاله من الصيدليات جاء بناء على الإفادة المقدمة من المصنع المذكور في إخطار التسجيل بهيئة الدواء المصرية، والذي نفى أن يكون هذا المنتج من إنتاجه، أو أنه قام في السابق بإنتاجه، وأنه لم ولن ينتج هذا المستحضر على الإطلاق.



وشدد على أن هيئة الدواء ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد من يخالف تلك التعليمات، وأن التفتيش الصيدلي سيقوم بمتابعة الصيدليات وشركات التوزيع والمخازن للتأكد من ضبط وتحريز هذه الكميات والأصناف وإعدامها حفاظاً على صحة المواطنين.



وأوضح أنه في حال عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المؤسسات الصيدلية التي يوجد بها المستحضر، أما في حال وجود فواتير سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الشركة الموردة.



يأتي ذلك في إطار سعي هيئة الدواء المصرية إلى تعزيز مفاهيم الحفاظ على فاعلية وجودة ومأمونية الدواء، كذلك إحكام نظم الرقابة والمتابعة، وضبط سوق الدواء المحلي.

