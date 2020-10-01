غدا.. قطع المياه لمدة 8 ساعات عن أبوالنمرس بالجيزة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق مركز ومدينة أبوالنمرس والقرى التابعة لها: (طموة – شبرامنت – زاوية أبومسلم – الحرانية – بني يوسف – نزلة الأشطر- منيل شيحة)، وذلك اعتباراً من الساعة 10 مساء يوم الجمعة الموافق 2-10-2020 حتى الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 3-10-2020.

وأضافت الشركة، في بيان اليوم، أن قطع الخدمة نتيجة أعمال الصيانة العاجلة بمحطة مياه أبوالنمرس حيث سيتم تغيير خط طرد العكرة الرئيسي قطر 900 مم صلب بطول 8 أمتار لتهالكه.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

ودبرت الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.