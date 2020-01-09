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قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة.. غدًا

08:00 م الخميس 09 يناير 2020
قطع المياه عن 5 مناطق بالجيزة لمدة 12 ساعة.. غدًا

قطع المياه

كتب- أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه وضعف منسوب ضخ مياه الشرب بمناطق "حى جنوب الجيزة، حي الطالبية، حى العمرانية، وشارعي الهرم وفيصل ومتفرعاتهما"، مساء غدً الجمعه، لمدة 12 ساعة.

وقالت محافظة الجيزة، في بيان، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تنفذ أعمال صيانة طارئة بالمحطة التشيكي بمحطة مياه جزيرة الدهب والتى تستمر لمدة 12 ساعة إعتباراً من الساعة الـ 8 مساء غدِ الجمعة الموافق 10/1/2020 وحتى الثامنة من صباح السبت الموافق 11/1/2020.

وناشدت المحافظة، المواطنين والجهات الحكومية والخاصة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب.

ولفتت إلى أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى، ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب لسد إحتياجات المواطنين بمناطق الإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ (125).

قطع المياه الجيزة حي الطالبية حى العمرانية شركة مياه الشرب ضخ مياه الشرب

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