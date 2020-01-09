وزيرا الثقافة والشباب يوقعان بروتوكولا لتنفيذ استراتيجية الوطن نحو بناء الإنسان

كتب- محمد عاطف:

وقعت وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بروتوكول تعاون يهدف إلى إتاحة تقديم الأنشطة والفعاليات الفكرية والفنية التي تنظمها الوزارتين في المواقع التابعة لهما والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية ممثلة في قصور وبيوت الثقافة ، المسارح القومية، والمكتبات العامة ومراكز الشباب والأندية .

وقالت عبد الدايم - في بيان اليوم الخميس- إن البروتوكول يأتي تجسيدا لإيمان الدولة بقدرة القوى الناعمة في تطوير الوعى وتشكيل الوجدان ويعمل على توسيع قاعدة نشر التنوير بين النشء وفتح آفاق جديدة للشباب لاكتشاف وتوجيه طاقاتهم الإبداعية وتوظيفها بما ينعكس إيجابا على المجتمع .

وأضافت أن بروتوكول التعاون يعد نموذجا للشراكة بين المؤسسات الحكومية التي تتكاتف وتتضافر جهودها لتنفيذ استراتيجية الوطن الهادفة إلى بناء الإنسان والارتقاء بالفكر المجتمعي ، مشيرة إلى خطة الثقافة لتكثيف وصول المنتج الثقافي إلى ربوع مصر خاصة القرى والنجوع والمناطق الأكثر احتياجا .

من جانبه قال وزير الشباب والرياضة إن التعاون بين الوزارتين ليس بجديد بينهما ، موضحا أن بناء الإنسان من أهم الأمور في الدول لأنه يعنى الاهتمام بالجوانب الثقافية والفكرية والاجتماعية والبدنية وهو ما يتم من خلال البروتوكول الذي يخدم الجوانب الثقافية والقدرات على التفكير .

وأكد صبحي أن مصر لديها زخم من مراكز الشباب وبيوت الشباب لذلك سيتم استغلالها لتطوير فكر وثقافة الشباب لبناء العقول ، موضحا أن التوسع في مراكز الشباب يعمل على التوازي مع قصور الثقافة لاكتشاف المواهب .

يذكر أن بنود البروتوكول تمثل توأمة بين وزارتي الثقافة والشباب والرياضة لتنمية القدرات الفنية والفكرية لأبناء مصر من خلال تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة في مختلف المقرات التابعة إلى جانب تبادل تقديم الدعم المالي واللوجستي للفعاليات المحلية والدولية والتي تنظمها كل من الوزارتين .