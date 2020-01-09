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قرار جمهوري بتعديل اتفاقية منحة مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية

10:58 ص الخميس 09 يناير 2020
قرار جمهوري بتعديل اتفاقية منحة مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية

الجامعة الأمريكية

القاهرة- أ ش أ:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس الجمهورية رقم 579 لسنة 2019 بالموافقة على التعديل الرابع لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بشأن مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية والموقع في القاهرة بتاريخ 4 أغسطس2019.

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