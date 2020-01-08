"التسليم في أسرع وقت"..وزير الإسكان يعلن تنفيذ 1392 وحدة بالفيوم الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 1392 وحدة ( 58 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعي"بمدينة الفيوم الجديدة في 2019، تمهيداً لتسليمها لمستحقيها في أسرع وقت.

وقال المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إنه تم الانتهاء أيضاً من تنفيذ مشروع محطة محولات الفيوم الجديدة بقدرة (120م.ف.أ)، ومن أعمال تنسيق الموقع العام لعدد 64 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وجارٍ الانتهاء من أعمال المرافق.

وأشار المهندس عبدالوهاب صميدة في بيان له اليوم، إلى أنه تم الانتهاء من تخطيط وتصميم المنطقة الصناعية الثانية بالمدينة بمساحة 720 فدانا بمنطقة الامتداد الشرقي بالمدينة، وتضم ( منطقة صناعات صغيرة ومتوسطة)، مشيرا إلى أنه جارٍ طرح أعمال المرافق لهذه المنطقة، وتنفيذ مجمع صناعى بهذه المنطقة على مساحة 51 فدانا. ​