أكثر الكلمات إنتشاراً

الهجوم الايراني الأفضل في أفريقيا أحداث ليبيا نانسي عجرم الطقس أسعار الذهب حصاد 2019 سد النهضة الدوري الإنجليزي عزل ترامب

"التسليم في أسرع وقت"..وزير الإسكان يعلن تنفيذ 1392 وحدة بالفيوم الجديدة

11:04 ص الأربعاء 08 يناير 2020
"التسليم في أسرع وقت"..وزير الإسكان يعلن تنفيذ 1392 وحدة بالفيوم الجديدة

الدكتور عاصم الجزار

كتب- محمد عبدالناصر:

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم الانتهاء من تنفيذ 1392 وحدة ( 58 عمارة) بمشروع "الإسكان الاجتماعي"بمدينة الفيوم الجديدة في 2019، تمهيداً لتسليمها لمستحقيها في أسرع وقت.

وقال المهندس عبدالوهاب صميدة، رئيس جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، إنه تم الانتهاء أيضاً من تنفيذ مشروع محطة محولات الفيوم الجديدة بقدرة (120م.ف.أ)، ومن أعمال تنسيق الموقع العام لعدد 64 عمارة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بالمدينة، وجارٍ الانتهاء من أعمال المرافق.

وأشار المهندس عبدالوهاب صميدة في بيان له اليوم، إلى أنه تم الانتهاء من تخطيط وتصميم المنطقة الصناعية الثانية بالمدينة بمساحة 720 فدانا بمنطقة الامتداد الشرقي بالمدينة، وتضم ( منطقة صناعات صغيرة ومتوسطة)، مشيرا إلى أنه جارٍ طرح أعمال المرافق لهذه المنطقة، وتنفيذ مجمع صناعى بهذه المنطقة على مساحة 51 فدانا. ​

عاصم الجزار الإسكان الإسكان الاجتماعي مدينة الفيوم الجديدة

الخبر التالى:

رئيس مدينة 6 أكتوبر يطالب المخالفين بتقنين أوضاعهم: لن نتهاون في إزالة التعديات
تابع أحدث الأخبار وتجارب السيارات بالاضافة الى أسعار ومواصفات السيارات .. شيفت أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

المزيد
المزيد

إعلان

إعلان

  • عاجل:انتقام إيران.. هجمات "بالستية" على قواعد أمريكية بالعراق (تغطية خاصة)