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رئيس النواب من الكاتدرائية: "اطمئنوا على الجيش"

12:06 م الثلاثاء 07 يناير 2020
رئيس النواب من الكاتدرائية: "اطمئنوا على الجيش"

علي عبدالعال والبابا تواضروس

كتب - مصطفى علي:

وجه الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، رسالة إلى المواطنين بأهمية التكاتف الوطني والترابط بين أبناء الوطن، مضيفًا: "اطمئنوا على الجيش المصري، فهو على خلاف جيوش المنطقة، لا يوجد خلافات به ومبني على العقيدة الوطنية".

جاء ذلك خلال استقبال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الدكتور علي عبدالعال، اليوم الثلاثاء، بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية؛ للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

وقال "عبدالعال" إن الوحدة الوطنية ضرورة طوال الوقت لمواجهة أي خطر، فـ"البابا تحمل صبر أيوب ولم يئن، رغم بعض التفجيرات التي تمت بدور العبادة والتي اعتقد البعض أن تحدث قلقا، لكنها مرت بسبب وحدة الشعب الوطنية وتكاتفه خلف جيشه".

وأضاف: "الجميع يرى رغبات قوى الشر في النيل من الشعب المصري، لأنه الشعب الذي وقف ضد مخطط التقسيم".

ووجه عبدالعال باسمه وباسم كل نواب الشعب المصري التهنئة للبابا والشعب القبطي بعيد الميلاد المجيد.​

علي عبد العال البابا تواضروس مجلس النواب عيد الميلاد المجيد

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