​التعليم تكشف حصيلة المدارس الفنية الجديدة في 2019

كتب- أسامة علي:

أكد الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، إنشاء عدد من المدارس التي لها مبنى مستقل وذلك خلال العام 2019- 2020.

وتضمنت قائمة المدارس: (مدرسة الطويلة الصناعية المشتركة بمحافظة الشرقية، ومدرسة الشهيد النقيب محمد أحمد محمد إسماعيل الصناعية بمحافظة شمال سيناء، ومدرسة سيوه الثانوية الزراعية والخلفاء الثانوية الزراعية بمحافظة مطروح، ومدرسة بلاط الثانوية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، ومدرسة طلعت حرب الثانوية الفندقية بمحافظة القاهرة.

وفي سياق متصل، أوضح أنه جرى إنشاء عدد من المدارس الملحقة مثل: (مدرسة شرم الشيخ الثانوية التجارية ملحقة على مدرسة التحرير الإعدادية بوادي مندر بمحافظة جنوب سيناء، ومدرسة مشتول السوق الثانوية التجارية بنين ملحقة على مدرسة سيدي غريب الإعدادية بمحافظة الشرقية، ومدرسة اللاهون الثانوية التجارية بنات ملحقة على مدرسة اللاهون الإعدادية بمحافظة الفيوم).

وتضمنت المدارس أيضا: (مدرسة حافظ عبد العزيز الثانوية التجارية المشتركة ملحقة على مدرسة حافظ عبدالعزيز الإعدادية بمحافظة الفيوم، ومدرسة أسيوط الجديدة الثانوية التجارية ملحقة على مدرسة أسيوط الجديدة الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، ومدرسة مطروح الثانوية الزراعية ملحقة على مدرسة القصر الابتدائية بمحافظة مطروح).

ولفت مجاهد، إلى أنه من أجل بناء قدرات ومهارات الجيل الجديد من المبتكرين، سعيًا إلى تحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة تم افتتاح عدد من مدارس التكنولوجيا التطبيقية وهي: (مدرسة أي تك الصناعية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة الشروق التعليمية بمحافظة القاهرة، ومدرسة حلوان الفنية الصناعية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة حلوان التعليمية بمحافظة القاهرة، ومدرسة الإنتاج الحربي الصناعية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة، ومدرسة إلكترو مصر الصناعية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة السلام التعليمية بمحافظة القاهرة، ومدرسة أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية بادارة شرق مدينة نصر التعليمية بمحافظة القاهرة، ومدرسة إيجيبت جولد الصناعية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة العبور التعليمية بمحافظة القليوبية، ومدرسة السويدي الصناعية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة ديرب نجم التعليمية بمحافظة الشرقية، ومدرسة الصالحية الزراعية للتكنولوجيا التطبيقية بإدارة الصالحية التعليمية بمحافظةالشرقية