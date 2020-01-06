البابا تواضروس يبدأ صلاة قداس عيد الميلاد بحضور كبار رجال الدولة
كتب- مصطفى علي:
بدأ منذ قليل قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وبدأ المهنئون من كبار رجال الدولة والمسؤولين في التوافد على القداس ومن بينهم محمد شاكر وزير الكهرباء وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات الأمنية.
كما وصل البابا تواضروس الثاني إلى الكاتدرائية لترؤس القداس، وفور وصوله قرعت الكاتدرائية أجراسها وفقا للطقس الكنسي.
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