البابا تواضروس يبدأ صلاة قداس عيد الميلاد بحضور كبار رجال الدولة

كتب- مصطفى علي:

بدأ منذ قليل قداس عيد الميلاد المجيد برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وذلك من كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وبدأ المهنئون من كبار رجال الدولة والمسؤولين في التوافد على القداس ومن بينهم محمد شاكر وزير الكهرباء وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وعدد من القيادات الأمنية.

كما وصل البابا تواضروس الثاني إلى الكاتدرائية لترؤس القداس، وفور وصوله قرعت الكاتدرائية أجراسها وفقا للطقس الكنسي.

وشارك بالقداس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإنتاج الحربى محمد العصار، ووزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار ، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ووزير الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى وأسامة هيكل وزير الدولة للإعلام وياسمين فؤاد وزيرة البيئة ونفين القباج وزير التضامن وإيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال.​