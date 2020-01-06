ضبط كمية كبيرة من "الماس" مع راكب في مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، راكب خليجي حاول تهريب كمية كبيرة من الألماس لدى إنهاء إجراءات وصوله قادما من الإمارات، وتم تحرير محضر.

اشتبه محمد عبد الباقي مأمور اللجنة الجمركية، في راكب خليجي، أثناء إنهاء إجراءات وصول الطائرة المصرية القادمة من الشارقة، وجرى تكليف كريم نبيل غريب مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، عثر على كمية كبيرة من الألماس تقدر بالملايين مخبأة داخل الملابس.

أمر طارق محمد محمود مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على جمال عبد الفتاح مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي، والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.​