بمناسبة أعياد الميلاد.. "حديقة الحيوان" تلغي الإجازة غدًا وتكشف عن سعر التذكرة

كتب - أحمد مسعد:

قال اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة العامة لحدائق الحيوان بالجيزة، إن وزارة الزراعة قرت إلغاء الإجازة الرسمية لحديقة الحيوان، احتفالًا بعيد الميلاد المجيد.

وأوضح "رجائى" في تصريح لمصراوى، اليوم الاثنين، أن سعر بتذكرة الدخول 5 جنيهات وهو السعر الرسمي لليوم العادي، رغم أن سعر التذكرة يوم الثلاثاء 65 جنيهًا إلا أنه تقرر أن يكون غدًا بسعر التذكرة العادية، مشيرًا إلى أن الحديقة اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بداية من فتح الباب من الساعة الثامنة والنصف صباحًا.

وأضاف رئيس حديقة الحيوان، أنه تم وعمل خطة لمواجهة الازدحام ومنع التكدس أمام بوابات الدخول، والتنسيق مع مرفق الإسعاف لمواجهة أي حالة طارئة.

وتابع :"سيتم زيادة عدد منافذ بيع التذاكر وفتحها جميعًا لتتناسب مع الأعداد الكبيرة من المواطنين".

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أعلنت عن فتح حديقة حيوان الجيزة يوم الإجازة الأسبوعي للحديقة، والمقرر لها يوم الثلاثاء، ورفع التذكرة لـ65 جنيه للفرد إلا بناء على طلبات مسبقة من شركات السياحة والخاصة والمدارس الدولية والخاصة ومنظمو الرحلات الجماعية.