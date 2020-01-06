"الزراعة" ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الجراد على الحدود المصرية

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في الإدارة العامة لمكافحة الآفات الزراعية، عن رفع حالة الطوارئ القصوى وتنفيذ عمليات مسح شاملة، للتأكد من حقيقة انتشار الجراد واقترابة من الحدود المصرية.

وقال المهندس مصطفى سعودي، مدير عام مكافحة الجراد بوزارة الزراعة، لمصراوي، إن الإدارة العامة لمكافحة الآفات الزراعية، دفعت بمزيد من عربات الدفع، واللجان الثابتة والمتحركة كأحد الاجراءات الاحترازية، مشيرًا إلى أن الوزارة انتهت من الاستعدادات منذ أكتوبر الماضى.

وأضاف "سعودى"، أن الجراد عادة ما ينشط بعد هطول الأمطار على كافة المحاور، لافتًا إلى أن اللجان تجوب كافة الوديان لتنفيذ عمليات استشكاف بالتنسيق مع الغرفة المركزية بالوزارة وإصدار التقرير اليومية حول الحالة لإتخاذ قرار المكافحة من عدمه.

وتمثل آفة الجراد خطرًا على معظم المحاصيل الزراعية؛ لأنه يتغذى على الأوراق والأزهار والثمار والبذور وقشور النبات والبراعم، عن طريق كسر الأشجار نظرًا لثقلها عندما تستقر بأعداد كبيرة على الشجرة، وتتناول الجرادة الواحدة من الغذاء ما يعادل وزنها أو يزيد من المزروعات في اليوم الواحد.

ولفت مدير عام مكافحة الجراد بوزارة الزراعة، إلى استخدم فرق مكافحة الجراد، أجهزة المقاومة للتعامل مع أسراب الجراد والعمل على إبادتها باستخدام المبيدات اللازمة ومواتير رش المبيدات المحمولة على سيارات مخصصة سعة 300 لتر، بجانب مواتير حديثة للتعامل مع الجراد متناهي الصغر، بالإضافة إلى مواتير يدوية محمولة على الظهر.

وأشار إلى أن كل المحافظات الحدودية على كافة الأصعدة متأهبة لمجابهة الجراد، مؤكدًا عدم دخول الجراد إلى البلاد حتى الآن من أي اتجاه.