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دار الهالة تصدر رواية "سلطان" في معرض القاهرة الدولي للكتاب

10:59 م الأحد 05 يناير 2020
دار الهالة تصدر رواية "سلطان" في معرض القاهرة الدولي للكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب - أرشيفية

القاهرة- (أ ش أ):

أصدرت دار (الهالة) للنشر والتوزيع رواية (سلطان) للكاتب هشام عيد؛ للمشاركة في الدورة الـ 51 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

تصنف الرواية بأنها موجهة للنشء، وتدور أحداثها حول "مؤمن"، راعي الغنم الصغير الذي تهدده الذئاب، لا يذهب إلى المرعى إلا بصحبة كلبه "سلطان"، الشجاع الذي لا يعرف الخوف، جده أيضاً كان يحرس أغنام جد "مؤمن"، ومات أثناء دفاعه عن الأغنام من هجوم الذئاب، ولمروان صديق، اسمه "علام" لا يحب الأغنام كثيراً، يفضل عليها ألعاباً أكثر حداثة.

وهكذا تجمع الرواية بين كثير من المتناقضات "مؤمن وعلام"، الخراف والذئاب، الكلب والصقر، حتى الأجزاء التي تدور فيها الرواية بين البداوة والحضارة.

يذكر أن جناح دار (الهالة) يتواجد بمعرض الكتاب في صالة واحد بمركز مصر للمؤتمرات في التجمع الخامس، خلال فترة المعرض من 22 يناير حتى 4 فبراير.

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دار الهالة للنشر والتوزيع رواية سلطان معرض القاهرة الدولي للكتاب

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